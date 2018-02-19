Систему защиты инвестиций в криптовалюты создают в России

Дочерний банк госкорпорации ВЭБ — «Глобэкс» совместно с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ), а также интернет-площадкой CrowdHub создадут первую систему гарантий инвестиций в криптовалюты в России в 2018 году.

Директор РАКИБ Арсений Щельцин рассказал «Известиям», что совместно с «Глобэксом» они создадут ICO-хаб. Его основным элементом станет система гарантирования вложений в криптовалютные стартапы.

Разрабатываемый проект поможет инвесторам производить поэтапные выплаты согласно планам развития проектов, однако механизм юридической защиты пока не отработан.

«Предполагаем, что проект стартует в марте, дальше начнется проработка стратегии его развития», — начальник управления развития электронной коммерции и дистанционного банковского обслуживания «Глобэкса» Александр Минеев.

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