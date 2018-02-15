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Биткоин приближается к психологическому рубежу в $10 тыс.

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Криптовалюта биткоин продолжает расти в цене, приближаясь к психологической отметке в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте портала CoinMarketCap.

По состоянию на 19:37, биткоин рос в цене на 6,35% — до $9,891 тыс. На бирже Bitfinex стоимость криптовалюты росла на 6,0% — до $9,836 тыс.

Как сообщал портал iz.ru, 6 февраля курс биткоина рухнул до $6 тыс.

Биткоин (Bitcoin ) — децентрализованная платежная система для осуществления операций с одноименной денежной единицей, также называемой виртуальной валютой или криптовалютой. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года в интернете ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto).

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