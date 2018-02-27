Биткоину прогнозируют рост до $50 тыс. до конца года

Стоимость биткоина может вырасти до $50 тыс. к концу 2018 года. С таким заявлением выступил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

«Криптовалюта стратегически продолжит рост, это будет сопровождаться пиковыми колебаниями. Рубеж, который будет преодолен в марте, — это $14–16 тыс., к концу года в пределах от $30 до $50 тыс.», — приводит слова Припачкина телеканал RT.

Он отметил, что для данной индустрии характерны пиковые колебания — в 2 или 2,5 раза.

Припачкин добавил, что в начале года стоимость биткоина падала на фоне негативных новостей из азиатских государств. В свою очередь, Евросоюз и США не приняли каких-либо ограничительных мер, признав криптовалюты частью индустрии. Это, как считает президент РАКИБ, и будет способствовать росту биткоина.

Добавим, что на момент написания заметки стоимость биткоина составляла чуть более $10,7 тыс.