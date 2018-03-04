В Исландии украли 600 компьютеров для майнинга криптовалюты

Злоумышленники похитили из нескольких дата-центров в Исландии 600 компьютеров, предназначенных для майнинга криптовалюты. Общая сумма похищенного имущества составила порядка $2 млн, передает Associated Press.

По данным агентства, первый случай ограбления произошел в ночь с 5 на 6 декабря 2017 года. Тогда неизвестные похитили 600 видеокарт и 100 процессоров на сумму $200 тыс. Вскоре к концу февраля случилось еще три случая нападения.

К настоящему времени полиция задержала 11 подозреваемых, двое из них арестованы. Полиция смогла отыскать предполагаемых грабителей с помощью камер видеонаблюдения в дата-центре Advania, где также было похищено оборудование, в том числе жесткие диски.

По данным полиции, подобные случаи ограбления в стране в столь масштабном количестве произошли впервые. Несмотря на задержания, похищенное имущество по-прежнему не удалось найти. Полиция продолжает вести поиск злоумышленников.