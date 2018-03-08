Бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь находятся в коме

Стало известно о состоянии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, они находятся в коме после воздействия нервнопаралитического вещества. Телеканал Sky News сообщает, что в состоянии комы находится и полицейский, первым прибывший на место происшествия.

Инцидент с обнаружением перебежчика Скрипаля и его дочери в бессознательном состоянии произошел 5 марта в британском городе Солсбери, передает НСН. Расследование проводит местная полиция, правоохранители расценивают инцидент как покушение на убийство.

Британская разведка МИ-5 рассматривает несколько версий отравления Скрипаля.

Скрипаль ранее был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Великобритании. Москва обменяла его на обвиненных в аналогичных преступлениях в США россиян.