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Глава МВД Британии ответила на домыслы о «российском следе» в деле Скрипаля

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Глава МВД Великобритании Амбер Радд заявила, что расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля должно основываться на фактах, а не на слухах о «российском следе». Об этом она заявила в среду, 7 марта.

«Есть много информации в открытых источниках, я не буду это комментировать», — цитирует ее «РИА Новости».

4 марта полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Рф Сергея Скрипаля и его дочь госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом в британском городе Солсбери . Их обнаружили без сознания на скамейке в одном из торговых центров. На данный момент правоохранительные органы Великобритании рассматривают несколько версий инцидента.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон накануне заявил, что, если в деле об отравлении «окажется российский след», Лондон «даст ответ». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Джонсона дикостью.

Скрипаль ранее был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. Москва обменяла его на высланных из США граждан.

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