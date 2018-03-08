МИД Украины возмущен заявлением посла Венгрии

Заявление посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня о праве Будапешта выдавать национальные венгерские паспорта всем, кто имеет венгерские корни, в украинском МИДе сочли возмутительным. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Ранее венгерский дипломат заявил, что считает нормой выдачу паспортов своего государства проживающим в Закарпатье украинцам.

МИД Украины в ответ обвинил посла Венгрии в превышении полномочий, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кешкень «превышает свои полномочия здесь, на Украине», заявила Зеркаль и добавила, что реакция Украины не будет радикальной и Эрно Кешкеня не будут высылать из страны за его заявление.

Обострение в отношениях Венгрии и Украины начались осенью 2017 года, тогда президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании». Дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе исключительно на украинском языке, говорится в документе. Документ вызвал критику со стороны ряда государств, а Венгрия пригрозила Киеву введением экономических санкций.

В феврале Венгрия обвинила Украину в начале «международной кампании лжи», а глава венгерского МИДа Петер Сийярто призвал Киев положить конец реализации закона об образовании.

4 февраля сообщалось, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, полиция назвала произошедшее попыткой поджога.

В ночь на 27 февраля у этого же здания прогремел взрыв и начался пожар, выгорело около 25 кв м первого этажа здания. После атаки МИД Венгрии вызвал посла Украины.