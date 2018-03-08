Прямой эфир

МИД Украины возмущен заявлением посла Венгрии

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня о праве Будапешта выдавать национальные венгерские паспорта всем, кто имеет венгерские корни, в украинском МИДе сочли возмутительным. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Венгры Закарпатья поборются за русский язык
Нацменьшинства Украины рассчитывают на жесткий вердикт Венецианской комиссии ПАСЕ по закону «Об образовании»

Ранее венгерский дипломат заявил, что считает нормой выдачу паспортов своего государства проживающим в Закарпатье украинцам.

МИД Украины в ответ обвинил посла Венгрии в превышении полномочий, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кешкень «превышает свои полномочия здесь, на Украине», заявила Зеркаль и добавила, что реакция Украины не будет радикальной и Эрно Кешкеня не будут высылать из страны за его заявление.

Обострение в отношениях Венгрии и Украины начались осенью 2017 года, тогда президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании». Дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе исключительно на украинском языке, говорится в документе. Документ вызвал критику со стороны ряда государств, а Венгрия пригрозила Киеву введением экономических санкций.

В феврале Венгрия обвинила Украину в начале «международной кампании лжи», а глава венгерского МИДа Петер Сийярто призвал Киев положить конец реализации закона об образовании.

4 февраля сообщалось, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, полиция назвала произошедшее попыткой поджога.

В ночь на 27 февраля у этого же здания прогремел взрыв и начался пожар, выгорело около 25 кв м первого этажа здания. После атаки МИД Венгрии вызвал посла Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Климкин заметил «российские уши» в поджоге здания Союза венгров в Ужгороде
Глава МИД Венгрии обвинил Украину в нанесении «ударов в спину» Европе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017