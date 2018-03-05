Прямой эфир

Климкин заметил «российские уши» в поджоге здания Союза венгров в Ужгороде

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава украинского МИДа Павел Климкин поблагодарил правоохранителей за задержание подозреваемых в поджоге здания Союза венгров и отметил, что в этом деле имеется «российский след».

Министр написал на своей странице в Twitter, что заметил «российские уши» в нападении на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, инцидент, напомним, произошел 27 февраля.

«Повсюду торчат российские уши, «привет» всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях», — заявил Климкин, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее украинские СМИ сообщали, что 4 февраля неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде. По данным областного управления нацполиции, это была попытка поджога. В ночь на 27 февраля у этого же здания прогремел взрыв, после чего начался пожар, выгорело около 25 кв м первого этажа здания, пострадавших не было. МИД Венгрии вызвал посла Украины после инцидента в Ужгороде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Климкин заявил о встрече глав МИД «нормандской четверки» в ближайшее время
Климкин прокомментировал срыв переговоров «нормандской четверки»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017