Климкин заметил «российские уши» в поджоге здания Союза венгров в Ужгороде

Глава украинского МИДа Павел Климкин поблагодарил правоохранителей за задержание подозреваемых в поджоге здания Союза венгров и отметил, что в этом деле имеется «российский след».

Министр написал на своей странице в Twitter, что заметил «российские уши» в нападении на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, инцидент, напомним, произошел 27 февраля.

«Повсюду торчат российские уши, «привет» всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях», — заявил Климкин, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее украинские СМИ сообщали, что 4 февраля неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде. По данным областного управления нацполиции, это была попытка поджога. В ночь на 27 февраля у этого же здания прогремел взрыв, после чего начался пожар, выгорело около 25 кв м первого этажа здания, пострадавших не было. МИД Венгрии вызвал посла Украины после инцидента в Ужгороде.