Климкин прокомментировал срыв переговоров «нормандской четверки»

Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter прокомментировал произошедший срыв встречи «нормандской четверки» на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Подводя итог Мюнхенской конференции, в который вошли около 20 встреч и «много снега в Мюнхене», Павел Климкин ответил, что всех министров планируется собирать в следующий раз, иначе «что-то идет не так», цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что встреча министров иностранных дел «нормандской четверки», в которую входят Россия, Франция, Германия и Украина, не состоялась из-за отсутствия главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля в Мюнхене.