Фронтмен Limp Bizkit снимет фильм с Траволтой в главной роли

Лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст снимет фильм под названием «Лось» (Moose) с Джоном Траволтой в главной роли.

Об этом сообщает издание Variety.

По сюжету картины герой Траволты так одержим звездой своего любимого боевика, что в конечном итоге пытается разрушить ее жизнь.

Отмечается, что действие фильма основано на реальной истории, которая произошла с Дерстом. У музыканта был фанат, который преследовал его на протяжении нескольких лет.

Съемки фильма уже начались в Алабаме. Дата премьеры пока не сообщается.

В феврале портал iz.ru писал, что актер, режиссер и продюсер Мэл Гибсон приступит к работе над детективным сериалом под названием «Танцующий медведь», заказчиком выступил телеканал USA Network.