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Американский посол рассказал о любви к творчеству Высоцкого

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Посол США в России признался, что очень любит творчество советского барда и поэта Владимира Высоцкого, сообщается в аккаунте американского представительства в Москве в Twitter.
 

Отвечая на вопрос, любит ли он русскую поэзию, Хантсман заявил, что музыка — это та же поэзия.

«Владимира Высоцкого не стало в 1980 году, а его творчество до сих пор горячо любимо. Я бы сказал, что его музыка и поэзия живут среди нас и по сей день», — сказал посол.

В числе наиболее поэтичных произведений Высоцкого он назвал «Песню о друге» и композицию «Охота на волков».

Ранее 22 февраля Хантсман рассказал о своем любимом блюде российской кухни — пельменях со сметаной, а также пожаловался на нехватку ежедневного солнца в Москве.

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