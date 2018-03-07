Американский посол рассказал о любви к творчеству Высоцкого
Посол США в России признался, что очень любит творчество советского барда и поэта Владимира Высоцкого, сообщается в аккаунте американского представительства в Москве в Twitter.
Отвечая на вопрос, любит ли он русскую поэзию, Хантсман заявил, что музыка — это та же поэзия.
«Владимира Высоцкого не стало в 1980 году, а его творчество до сих пор горячо любимо. Я бы сказал, что его музыка и поэзия живут среди нас и по сей день», — сказал посол.
В числе наиболее поэтичных произведений Высоцкого он назвал «Песню о друге» и композицию «Охота на волков».
Ранее 22 февраля Хантсман рассказал о своем любимом блюде российской кухни — пельменях со сметаной, а также пожаловался на нехватку ежедневного солнца в Москве.