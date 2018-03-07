Американский посол рассказал о любви к творчеству Высоцкого

Посол США в России признался, что очень любит творчество советского барда и поэта Владимира Высоцкого, сообщается в аккаунте американского представительства в Москве в Twitter.



#ПосолХантсман о музыке, русской поэзии и Владимире Высоцком pic.twitter.com/dzszyUwbV8 — Посольство США в РФ (@USEmbRu) March 7, 2018

Отвечая на вопрос, любит ли он русскую поэзию, Хантсман заявил, что музыка — это та же поэзия.

«Владимира Высоцкого не стало в 1980 году, а его творчество до сих пор горячо любимо. Я бы сказал, что его музыка и поэзия живут среди нас и по сей день», — сказал посол.

В числе наиболее поэтичных произведений Высоцкого он назвал «Песню о друге» и композицию «Охота на волков».

Ранее 22 февраля Хантсман рассказал о своем любимом блюде российской кухни — пельменях со сметаной, а также пожаловался на нехватку ежедневного солнца в Москве.