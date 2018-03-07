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Премьер Словакии обвинил президента и оппозицию в подготовке смены власти в стране

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Фото: Global Look Press/Jakub Dospiva
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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Андрей Киска вместе с оппозицией готовит смену власти в стране. Поводом послужили переговоры оппозиции и словацкого лидера в среду, 7 марта.

Премьер призвал главу республики уважать результаты парламентских выборов, на основе которых созданы и действуют правящая коалиция и правительство.

«Или он (президент) хочет, чтобы в этой стране произошел переворот во власти?» — цитирует «РИА Новости» Фицо.

«Весьма символично, что тот (президент), кто говорит о недоверии граждан к государству и его институтам, начинает политические переговоры о возвращении этого доверия с партией, которую создал мафиози», — заявил премьер, имея в виду лидера партии «Мы — семья» Бориса Коллара.

Поводом для политического скандала в Словакии стало убийство журналиста Яна Куциака, которое произошло 26 февраля в селе Велка Мача в районе Галанта близ Братиславы. Словацкие СМИ сообщили, что журналист занимался расследованием связей политиков с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета» и, в частности, связей с ней главного советника главы словацкого правительства Марии Трошковой.

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