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Авиакомпания Emirates осуществила первый рейс с полностью женским экипажем

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Самолет авиакомпании Emirates, в экипаж которого входят только женщины, осуществил первый рейс. Об этом сообщило издание Gulf News.

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Командиром экипажа и вторым пилотом стали представительницы Канады и Великобритании. Рейс EK 225 под названием Superwomen Flight осуществлялся в Сан-Франциско.

На нем работала команда из 75 женщин 25 национальностей. Они отвечали за всю реализацию рейса, в том числе за грузовые операции и проверку безопасности.

Издание отмечает, что 40% сотрудников Emirates составляют женщины, большинство из них работают стюардессами.

6 марта сообщалось, что французские профсоюзы призвали сотрудников Air France к очередной масштабной забастовке. Пилотам, бортпроводникам и наземному персоналу предлагается 23 марта требовать повышения зарплат.

 

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