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«Аэрофлот» будет лишать дебоширов бонусов и элитного статуса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Авиакомпания «Аэрофлот» будет аннулировать счета авиадебоширов в бонусной программе и запрещать повторную регистрацию. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Аэрофлот принял решение лишать пассажиров, допустивших грубое нарушение правил поведения при предполетном обслуживании и на борту воздушных судов, элитного статуса и привилегий в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Правила программы «Аэрофлот Бонус» предусматривают не только аннулирование счета участника <…> но и запрет на повторную регистрацию в программе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала 2018 года на рейсах «Аэрофлота» произошло девять случаев «грубого физического насилия по отношению к сотрудникам авиакомпании», при этом почти все авиадебоширы являлись элитными участниками программы лояльности.

«С июня 2018 года российские авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в черные списки и в дальнейшем отказывать им в заключении договора воздушной перевозки», — добавляется в сообщении.

Также 5 марта было предложено внести поправку в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которой штраф авиадебоширам может быть увеличен в 10 раз — до 2040 тыс. рублей. Предлагается увеличить штрафы за нарушение правил фото- и видеосъемки в салоне лайнера и пользования телефонами со 100 до 1 тыс. рублей. Возможно введение отдельного наказания за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 

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