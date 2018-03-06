Прямой эфир

Житель Кузбасса устроил дебош в аэропорту Новосибирска

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нетрезвый житель Кемеровской области устроил дебош в аэропорту Новосибирска «Толмачево», инцидент произошел 2 марта в пункте досмотра, сообщает во вторник, 6 марта, сибирское управление на транспорте МВД России.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина «приставал к гражданам и выражался грубой нецензурной бранью», не реагируя на замечания сотрудников аэропорта. Нарушитель общественного порядка обрушился с нецензурной бранью и на полицейских, предложивших пройти ему в дежурную часть линейного отдела для составления административного протокола, отмечает «РИА Новости».

В отношении 31-летнего жителя Кузбасса возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти.

Установлено, что он ожидал посадки на самолет Новосибирск–Нерюнгри.

В конце февраля на борту авиарейса Женева–Москва нетрезвый пассажир устроил дебош, а по прилете ударил полицейского в аэропорту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обнаженного авиадебошира задержали на борту самолета в Бангладеш
«Жена депутата» устроила истерику в самолете

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017