Житель Кузбасса устроил дебош в аэропорту Новосибирска

Нетрезвый житель Кемеровской области устроил дебош в аэропорту Новосибирска «Толмачево», инцидент произошел 2 марта в пункте досмотра, сообщает во вторник, 6 марта, сибирское управление на транспорте МВД России.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина «приставал к гражданам и выражался грубой нецензурной бранью», не реагируя на замечания сотрудников аэропорта. Нарушитель общественного порядка обрушился с нецензурной бранью и на полицейских, предложивших пройти ему в дежурную часть линейного отдела для составления административного протокола, отмечает «РИА Новости».

В отношении 31-летнего жителя Кузбасса возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти.

Установлено, что он ожидал посадки на самолет Новосибирск–Нерюнгри.

В конце февраля на борту авиарейса Женева–Москва нетрезвый пассажир устроил дебош, а по прилете ударил полицейского в аэропорту.