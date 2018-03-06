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Профсоюзы Air France призвали сотрудников авиакомпании к забастовке

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Фото: Global Look Prees/imago stock&people
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Представители профсоюзов Air France призвали сотрудников французской авиакомпании к очередной масштабной забастовке. Пилотам, бортпроводникам и наземному персоналу предлагается 23 марта озвучить руководству требование о повышении зарплаты.

22 февраля состоялась предыдущая забастовка Air France, приведшая к отмене почти половины дальних рейсов с вылетом из Парижа, были аннулированы около 15% ближних рейсов. Из-за забастовки были отменены в общей сложности 34 рейса авиакомпании: 12 из Ниццы в Париж, Лион, Лилль и Тулузу, 12 — в Ниццу, 10 — из Марселя в Бордо, Амстердам и Париж.

Тогда к забастовке присоединились около трети пилотов и бортпроводников авиакомпании. Тогда руководство Air France не отреагировало на выдвигаемые требования.

Профсоюзы, требующие повышения зарплаты на 6%, грозят проведением забастовки, которая продлится несколько дней, передает ТАСС. Руководство согласно на общую добавку в 1% и на возможность повышения персональных выплат летному персоналу на 1,4%.

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