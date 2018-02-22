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Более 30 рейсов Air France отменены из-за забастовки пилотов

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Фото: Global Look Prees/Sebastian Kahnert
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Сотрудники французской авиакомпании Air France начали масштабную забастовку, требуя повышения зарплаты. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В акции протеста принимают участие около трети пилотов и бортпроводников. Из-за забастовки отменены в общей сложности 34 рейса авиакомпании: 12 из Ниццы в Париж, Лион, Лилль и Тулузу, 12 — в Ниццу, 10 — из Марселя в Бордо, Амстердам и Париж.

Пассажиры указывают на неточности в сообщениях перевозчика: сначала объявляли отмену рейса, потом заявляли, что полеты состоятся, затем говорилось о задержке вылета.

В Air France ранее предупреждали об отмене 22 февраля половины запланированных дальних рейсов из Парижа в связи с забастовкой. Всего в этот день планировалось совершить 75% перелетов из всей полетной программы.

К забастовке сотрудников авиаперевозчика призвали профсоюзы Франции. Они считают зарплату летчиков и бортпроводников Air France слишком низкой и требуют  повышения на 6%, учитывая улучшение финансового положения компании. 

Последний раз забастовка среди работников аэропорта проводилась в воздушной гавани в Тель-Авиве в декабре 2017 года. Акция протеста была проведена в знак солидарности с работниками фармацевтической компании Teva Pharmaceutical, которым грозили сокращения.

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