Пассажирский самолет вернулся в хабаровский аэропорт из-за неполадки
Вылетевший из хабаровского аэропорта самолет был вынужден вернуться обратно из-за технической неполадки, сообщили журналистам в правоохранительных органах.
Судно следовало в китайский город Гуанчжоу. Инцидент произошел во вторник, 20 февраля, но известно о нем стало только в среду.
«После возвращения судно по маршруту не вылетело», — цитирует собеседника ТАСС.
В пресс-службе хабаровского аэропорта подтвердили данный факт, но о причинах возврата самолета не сообщили.
Ранее 20 февраля вынужденную посадку совершил лайнер казахстанской авиакомпании Bek Air. Причиной инцидента стали проблемы с системой наддува.