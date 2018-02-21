Пассажирский самолет вернулся в хабаровский аэропорт из-за неполадки

Вылетевший из хабаровского аэропорта самолет был вынужден вернуться обратно из-за технической неполадки, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Судно следовало в китайский город Гуанчжоу. Инцидент произошел во вторник, 20 февраля, но известно о нем стало только в среду.

«После возвращения судно по маршруту не вылетело», — цитирует собеседника ТАСС.

В пресс-службе хабаровского аэропорта подтвердили данный факт, но о причинах возврата самолета не сообщили.

Ранее 20 февраля вынужденную посадку совершил лайнер казахстанской авиакомпании Bek Air. Причиной инцидента стали проблемы с системой наддува.