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Начата проверка по факту обрушения балконов в Тюмени

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Следователи в Тюмени проводят проверку по факту обрушения ограждений балконов жилого дома, произошедшего 6 марта. Напомним, в ходе ремонтных работ в жилом доме обвалились четыре балконных ограждения.

Было эвакуировано 25 человек, пострадавших нет, пишет портал «Наш город». Специалистам предстоит установить обстоятельства инцидента, а также дать оценку действий должностных лиц по данному факту.

Ранее в Красноярском крае обрушилась крыша сельской школы. Инцидент произошел в деревне Альгинке Ирбейского района 23 февраля. Из-за аварийного состояния здания за неделю до обрушения власти района приняли решение о закрытии учреждения. Учеников и учителей возили в соседнюю школу в деревне Александровке. 

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