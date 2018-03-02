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Женщина с ребенком погибли при обрушении лифта в Крыму

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38-летняя женщина и шестимесячный ребенок скончались при падении лифта в многоэтажном доме в Симферополе, причины ЧП выясняются.

Лифт обрушился в микрорайоне Пневматика. Жильцы немедленно вызвали скорую помощь. По данным горожан, в лифте находилась 38-летняя женщина с младенцем.

На месте ЧП работают оперативные службы. Причины, по которым лифт с пассажирами упал, не уточняются. Известно, что кроме женщины и ребенка в кабине больше никого не было, пишет ИА «Крыминформ».

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