В школе под Красноярском обрушилась крыша

В Красноярском крае обрушилась крыша здания местной школы. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства образования региона Надежда Квитковская.

Инцидент произошел в деревне Альгинке в Ирбейском районе 23 февраля.

«Из-за аварийного состояния школы за неделю до обрушения, власти района приняли решение о ее закрытии», — цитирует Квитковскую агентство ТАСС.

По ее словам, на время закрытия школы учеников и учителей возили в соседнюю школу в деревне Александровке. 26 февраля будут установлены источники восстановления строения.

На момент инцидента в школе никого не было.

22 февраля в квартире жилого дома в Екатеринбурге обрушился потолок, потребовалась эвакуация жителей.