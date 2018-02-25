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В школе под Красноярском обрушилась крыша

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Службы спасения
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В Красноярском крае обрушилась крыша здания местной школы. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства образования региона Надежда Квитковская.

Инцидент произошел в деревне Альгинке в Ирбейском районе 23 февраля.

«Из-за аварийного состояния школы за неделю до обрушения, власти района приняли решение о ее закрытии», — цитирует Квитковскую агентство ТАСС.

По ее словам, на время закрытия школы учеников и учителей возили в соседнюю школу в деревне Александровке. 26 февраля будут установлены источники восстановления строения.

На момент инцидента в школе никого не было.

22 февраля в квартире жилого дома в Екатеринбурге обрушился потолок, потребовалась эвакуация жителей.

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