Повторное обрушение потолка произошло в жилом доме в Екатеринбурге

Потолок повторно обрушился в жилом доме в Суворовском переулке в Екатеринбурге. На этот раз это произошло в квартире первого подъезда. Жильцы дома эвакуированы, пострадавших нет.

Портал iz.ru сообщал о том, что 15 февраля в многоквартирном доме по тому же адресу обрушился потолок. Пострадали трое взрослых и двое малолетних детей.

Была информация, что правоохранительные органы проверяют данные о том, что крыша в этом доме ремонтировалась недавно. Отмечалось, что двухэтажный дом был построен в середине прошлого века.

ТагилСити.Ру, в свою очередь, напоминает о том, что экспертиза, проведенная ранее, признала этот жилой дом полностью пригодным для жилья.