Опубликовано видео с места обрушения стен трех домов в Махачкале

Появилось видео с места обрушения стен трех частных домохозяйств в дагестанской Махачкале. Кадры с частично обрушившимися зданиями опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на территории шести домохозяйств на улице Даниялова в столице республики. Причиной обрушения стало рытье котлована для строительства многоэтажного дома рядом с домохозяйствами. Как отмечает замглавы республиканского управления МЧС Олег Халилов, угроза обрушения стен в домохозяйствах сохраняется.

В результате произошедшего никто не пострадал, жильцы были размещены у родственников и в гостинице. В ликвидации последствий обрушения задействованы 32 человека и 10 единиц техники.