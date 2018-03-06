В Тюмени эвакуировали жильцов дома после обрушения балконов

В пятиэтажном доме в Тюмени обрушились два балкона, потребовалась эвакуация более 20 человек. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Речь идет о здании по улице 50 лет ВЛКСМ. На данный момент эвакуированы 26 человек, в том числе шесть детей.

«На месте работают пять единиц техники и 16 специалистов МЧС. Для обогрева жильцов предоставили два автобуса», — сказал пресс-секретарь регионального МЧС Сергей Юсько.

Специалисты обследуют здание, ситуация взята на контроль, уточнили в пресс-службе администрации города.

1 марта в одной из школ Москвы потребовалась эвакуация более 400 школьников и педагогов из-за возгорания в учительской.