Радикалы напали на базу «Беркута» в Киеве

В Киеве радикалы напали на базу полиции особого назначения. Демонстранты разрисовали ворота краской и забросали яйцами здание. Поводом для акции протесты послужило задержание демонстрантов 3 марта. Силовики жестко скрутили около двух десятков человек. Полиция официально отрицает наличие травм у демонстрантов.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.