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Астрономы зафиксировали яркую вспышку от болида в Свердловской области

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Яркая вспышка от пролетевшего вечером 6 марта болида озарила небо над несколькими регионами Урала. Явление зафиксировали участники проекта уральской болидной сети фото- и видеокамер в Свердловской области, пишет ТАСС.

По словам одного из участников проекта Ильи Янковского, в этом регионе за последние дни уже прошли два крупных объекта.

«Поздним вечером 6 марта над южной частью Уральского федерального округа (УрФО) произошла вспышка яркого болида, которая была видна на большой территории, несмотря на метель и плотную облачность», — цитирует его агентство.

Как отмечает Илья Янковский, яркость вспышки от болида могла превышать яркость полной Луны. Астрономы полагают, что метеорит мог упасть в Челябинской области.

Другой яркий метеороид пролетел в небе над Екатеринбургом в ночь на 3 марта. По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилена Санакоева, такие события обычно случаются раз в несколько лет.

Ранее портал iz.ru писал, что выставленный на аукцион фрагмент метеорита весом более 30 кг, который обнаружили в Аризонском кратере в США, выкупили за $237,5 тыс.

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