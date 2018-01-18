NASA рассчитала мощность взрыва метеора в небе над Детройтом

Взрыв метеора в небе над Детройтом в американском штате Мичиган достигал мощности 100 т в тротиловом эквиваленте, сообщили в среду в управлении метеороидов Центра космических полетов NASA в Хантсвилле (штат Алабама).

Как уточнили в NASA, траекторию падения космического тела удалось определить по наблюдениям очевидцев. «Наши аналитики пришли к тем же выводам. Мы вычислили, что этот метеор перемещался с очень невысокой скоростью — всего 45,06 тыс. км/ч (12,52 тыс. м/с). Данный факт вкупе с яркостью явления, указывающего на размер тела — минимум 0,91 м в поперечнике, показывает, что объект проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части», — говорится в сообщении американского космического ведомства в Facebook.

По словам ведущего научного сотрудника NASA Билла Кука, за взрывом метеора мощностью 100 т в тротиловом эквиваленте последовали ударная волна и гром, который насторожил и испугал многих жителей юго-востока Мичигана. «Обычно огненные шары осыпаются на землю в виде метеоритов, когда ударная волна достигает поверхности, то немного сотрясает почву», — сказал Кук.

Напомним, падение метеорита в американском штате Мичиган вызвало землетрясение магнитудой 2.0.