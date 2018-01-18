Прямой эфир

NASA рассчитала мощность взрыва метеора в небе над Детройтом

0
Фото: REUTERS/Kevin McCombs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв метеора в небе над Детройтом в американском штате Мичиган достигал мощности 100 т в тротиловом эквиваленте, сообщили в среду в управлении метеороидов Центра космических полетов NASA в Хантсвилле (штат Алабама).

Как уточнили в NASA, траекторию падения космического тела удалось определить по наблюдениям очевидцев. «Наши аналитики пришли к тем же выводам. Мы вычислили, что этот метеор перемещался с очень невысокой скоростью — всего 45,06 тыс. км/ч (12,52 тыс. м/с). Данный факт вкупе с яркостью явления, указывающего на размер тела — минимум 0,91 м в поперечнике, показывает, что объект проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части», — говорится в сообщении американского космического ведомства в Facebook.

По словам ведущего научного сотрудника NASA Билла Кука, за взрывом метеора мощностью 100 т в тротиловом эквиваленте последовали ударная волна и гром, который насторожил и испугал многих жителей юго-востока Мичигана. «Обычно огненные шары осыпаются на землю в виде метеоритов, когда ударная волна достигает поверхности, то немного сотрясает почву», — сказал Кук.

Напомним, падение метеорита в американском штате Мичиган вызвало землетрясение магнитудой 2.0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Падение метеорита в Мичигане вызвало землетрясение
МЧС прокомментировало слухи о метеорите в небе над Симферополем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017