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В Москве к 8 марта включат праздничную подсветку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московские власти в честь Международного женского дня 8 марта включат подсветку на порядка ста городских зданий. Оформление будет зеленого, оранжевого и желтого цветов, говорится в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Сообщается, что по традиции на экранах медиафасадов домов № 11 и 19 по улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа будут показаны тематические видеоролики, посвященные женскому празднику. На фоне поздравительной надписи распустятся весенние цветы.

Отмечается, что поздравление будет транслироваться три дня подряд, с 7 по 9 марта, начиная с 17:57 мск и до полуночи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице будет бесплатной в праздничные дни с 8 по 11 марта.

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