В Москве к 8 марта включат праздничную подсветку

Московские власти в честь Международного женского дня 8 марта включат подсветку на порядка ста городских зданий. Оформление будет зеленого, оранжевого и желтого цветов, говорится в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Сообщается, что по традиции на экранах медиафасадов домов № 11 и 19 по улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа будут показаны тематические видеоролики, посвященные женскому празднику. На фоне поздравительной надписи распустятся весенние цветы.

Отмечается, что поздравление будет транслироваться три дня подряд, с 7 по 9 марта, начиная с 17:57 мск и до полуночи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице будет бесплатной в праздничные дни с 8 по 11 марта.