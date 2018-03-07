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Новая уязвимость соцсети «ВКонтакте» позволяет читать чужую переписку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пользователи обнаружили уязвимость, при помощи которой можно читать чужую переписку в социальной сети «ВКонтакте». Личные сообщения можно читать через сервис веб-аналитики SimilarWeb.

При этом разработчики утверждают, что соцсеть отказалась выплачивать компенсацию в рамках программы Bug Bounty. Анонимный CEO-разработчик использовал SimilarWeb в случае со «ВКонтакте», но получил ссылки на личные сообщения 300 случайных пользователей.

Он заявил, что сервис анализирует не только поисковики, но и браузеры пользователей, чтобы учитывать, куда они чаще всего заходят, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» признали самой популярной социальной сетью у некоммерческих и благотворительных организаций. Выяснилось, что 93% опрошенных НКО продвигают свое сообщество, а 77% считают свое присутствие «ВКонтакте» важным.

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