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Росавиация прокомментировала расшифровку переговоров пилотов Ан-148

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‍Росавиация сообщила о некоторых неточностях в опубликованной расшифровке переговоров пилотов разбившегося Ан-148. При этом подлинность всей информации, опубликованной ранее телеканалом «78», ведомство не опровергло.

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Во вторник, 6 марта, агентство RNS распространило сообщение, в котором заявило об опровержении Росавиацией подлинности опубликованной расшифровки переговоров пилотов. По словам журналистов, в тексте были перепутаны диалоги командира корабля и второго пилота.

Далее данная информация активно распространилась в других информационных агентствах, но позже многие формулировку изменили. 

Бывший пилот гражданской авиации Сергей Золотухин прокомментировал сложившуюся ситуацию. 

«С моей точки зрения вполне похоже, что это переговоры внутрикабинные, экипажа, который, собственно, бортовые самописцы регистрируют», — сказал он журналистам РЕН ТВ

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), наиболее вероятной причиной крушения является обледенение датчиков воздушной скорости самолета, которые выдавали неверные показания и ввели в заблуждение пилотов. Опубликованная расшифровка переговоров подтверждает данные выводы.

Самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва–Орск, потерпел крушение 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. 

21 февраля сообщалось, что на месте крушения Ан-148 в Раменском районе Московской области обнаружили более 11 тыс. фрагментов тел погибших.

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