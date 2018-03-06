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Минздрав РФ обяжет добавлять в хлебобулочные изделия йодированную соль

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Минздрав РФ обяжет добавлять в хлебобулочные изделия йодированную соль. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте федерального закона.

«Хлебобулочные изделия, используемые в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях культуры и воинских частях должны быть произведены с использованием пищевой поваренной соли, обогащенной йодатом калия», — сообщает «РИА Новости».

Новый закон связан с тем, что россияне получают с пищей йода примерно в три раза меньше нормы, что сказывается на здоровье. Так, дефицит йода ведет к проблемам со щитовидной железой и умственным развитием детей.

18 декабря стало известно, что ученые предложили россиянам отказаться от соленых огурцов при приготовлении традиционного новогоднего салата оливье. С таким предложением выступили специалисты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в рамках рекомендаций по правильному приему пищи.

По словам медиков, хотя соленые огурцы не являются очень калорийными, они содержат в себе много соли, которая может вызвать отеки. 

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