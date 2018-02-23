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Минздрав констатировал снижение числа курящих подростков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Несовершеннолетние россияне стали в два раза меньше курить по сравнению с 2009 годом, на что, в частности, повлиял антитабачный закон, принятый пять лет назад. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

Дело — табак
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Соответствующий закон был принят 23 февраля 2013 года. Уже с 1 июня 2013 года было запрещено курить в ресторанах и кафе, образовательных учреждениях, больницах, дворцах культуры и спорта, а также на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в лифтах и на детских площадках.

«Снизилась распространенность курения и среди взрослых, и среди несовершеннолетних. Среди несовершеннолетних курение снизилось радикально — более чем в два раза. Это, наверное, главное достижение», — приводит слова Салагая ТАСС.

По его словам, эти данные основаны на «серьезных исследованиях», а не просто на опросах, что подтверждает действие закона, несмотря на критику.

Эксперт отметил, что в дальнейшем нужно добавить новые меры по ограждению людей от сигаретного дыма, и намекнул, что цену на табак можно повысить.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минпромторг разрешит рекламу вейпов в газетах и интернете.

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