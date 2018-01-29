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Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты к обычным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минпромторг РФ подготовил законопроект, в котором электронные сигареты приравниваются к обычным с соответствующими ограничениями на продажу, рекламу и потребление. Текст документа размещен на портале правовой информации.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Пункт об отслеживании оборота и движения оборудования для производства никотиносодержащей продукции, электронных сигарет и устройств, используемых для потребления нагреваемого табака, вступит в силу, согласно тексту проекта закона, с 1 июля 2020 года.

В законопроекте «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака» предлагается запретить потребление никотина в органах государственной власти, медицинских и образовательных учреждениях, на объектах спорта, на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта и в ряде других общественных мест.

Предполагаются ограничения рекламы электронных сигарет, запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина одноразового использования с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 мл и продажа сменных картриджей с жидкостью, содержание никотина в которой превышает 3 мл. Запрет будет касаться и продажи электронных систем доставки никотина многоразового использования с объемом контейнера для жидкости, превышающим 10 мл, и никотиносодержащей жидкости в потребительской упаковке объемом более 30 мл.

Законопроект предусматривает запрет на продажу подобной продукции несовершеннолетним.

Напомним, с 1 февраля 2018 года власти Сингапура полностью запрещают в стране любые устройства, имитирующие курение табака, в том числе электронные сигареты. 

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