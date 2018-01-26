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Сингапур запретил любые виды электронных сигарет

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Фото: Global Look Press
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Власти Сингапура с 1 февраля полностью запрещают в стране любые устройства, имитирующие табакокурение, в том числе электронные сигареты, сообщает Минздрав республики. 

За хранение, использование различных приборов, а также сопутствующих продуктов, например жевательного табака или кальяна, предусмотрен штраф до 2 тыс. сингапурских долларов (около $1,5 тыс.).

Те, кто занимается продажей подобных приспособлений, будут караться штрафом до 10 тыс. сингапурских долларов (около $7,6 тыс.) или тюрьмой на срок до шести месяцев.

Власти призывают граждан сообщать о нарушителях по телефону «горячей линии».

Кроме того, в январе 2019 года возраст, с которого разрешается курить и покупать сигареты, повысится с 18 до 19 лет. А в 2021 году ценз будет доведен до 21 года, указывает ТАСС.

Как выяснили британские ученые, даже одной выкуренной сигареты в день достаточно, чтобы увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта почти на 50%.

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