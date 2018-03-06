Новый заказник появится в Рязанской области

В Рязанской области будет создан государственный природный заказник областного значения «Солотчинский парк» общей площадью 10 922 га. Инициатива создания принадлежит общественности, так как было зафиксировано немало злоупотреблений в части застройки Солотчи. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

«Нужно понимать, что если ограничения устанавливаются с точки зрения существования заказника, то не надо пытаться давить на муниципалитет и на власть», — заявил губернатор региона Николай Любимов.

Как ранее писал портал iz.ru, в администрации заповедника «Столбы» в Красноярском крае просят туристов не подкармливать соболей. Это может быть опасно для жизни животных. Этот вид вновь появился в туристическом районе Столбов после сильных морозов. Зачастую пища, которую предлагают посетители, оказывается непригодной для таких зверей.