Туристам запретили подкармливать соболей в заповеднике «Столбы»

В администрации заповедника «Столбы» в Красноярском крае просят туристов не подкармливать соболей. Это может быть опасно для жизни животных.

Специалисты рассказали ИА Krasnoyarskmedia о том, что соболи вновь появились в туристическом районе Столбов после сильных морозов. Так, в Такмаковском районе сотрудник заповедника встретился со зверьком накануне. Соболь выпрашивал еду, «мурлыкая».

Однако кормить животных, выросших в условиях заповедности, запрещено. Зачастую пища, которую предлагают туристы, оказывается непригодной для таких зверей.

В администрации заповедника уточняют, что обычным рационом соболя являются мыши, зайцы и рябчики. Он может охотиться даже на кабаргу, питается ягодами и орехами.