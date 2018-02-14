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Туристам запретили подкармливать соболей в заповеднике «Столбы»

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В администрации заповедника «Столбы» в Красноярском крае просят туристов не подкармливать соболей. Это может быть опасно для жизни животных.

Специалисты рассказали ИА Krasnoyarskmedia о том, что соболи вновь появились в туристическом районе Столбов после сильных морозов. Так, в Такмаковском районе сотрудник заповедника встретился со зверьком накануне. Соболь выпрашивал еду, «мурлыкая».

Однако кормить животных, выросших в условиях заповедности, запрещено. Зачастую пища, которую предлагают туристы, оказывается непригодной для таких зверей. 

В администрации заповедника уточняют, что обычным рационом соболя являются мыши, зайцы и рябчики. Он может охотиться даже на кабаргу, питается ягодами и орехами.

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