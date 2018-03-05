На Васюганских болотах в Новосибирской области запрещена охота

Васюганские болота в Новосибирской области, признанные самыми большими болотами в мире, получили статус заповедника. Теперь на их территории запрещена охота и лесозаготовки.

Средства на проект поступают из бюджета РФ. Общая площадь биосферного заповедника составляет около 615 тыс. га. Как отметил глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Юрий Марченко, он играет роль природного регулятора углерода на планете. На болотах происходит аккумуляция и преобразование в твердую фазу парниковых газов, в первую очередь диоксида углерода. Об этом сообщает vn.ru. Предполагается, что создание первого в регионе заповедника будет способствовать развитию экологического туризма.

Большое Васюганское болото включено в предварительный список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Данная территория является одним из крупнейших хранилищ пресной воды в России, откуда свое начало берут более 20 рек. Свыше 40 видов животных, которые там обитают, занесены в Красную книгу России.