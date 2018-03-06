Крушение транспортного Ан-26 в Сирии

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку. Машина ударилась о землю в 500 м от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все — российские военнослужащие. По некоторым данным, пилот уводил неисправную машину от жилых районов.

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