В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26

В Сирии 6 марта разбился российский транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. На борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы.

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