Самолет с 60 пассажирами на борту разбился в Иране

В Иране потерпел крушение самолет ATR 72-600 авиакомпании Aseman Airlines.

Воздушное судно врезалось в гору при плохих погодных условиях. На борту лайнера находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа.

Все погибли.

Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Тегеран - Ясудж. Крушение произошло в горной местности в провинции Исфахан. Поисковая операция на месте падения осложнена их-за плохих погодных условий. Незадолго до трагедии экипаж пытался совершить экстренную посадку. В районе крушения наблюдалась пыльная буря.

Граждан России на борту разбившегося самолета не было.