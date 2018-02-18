Самолет с 60 пассажирами на борту разбился в Иране
В Иране потерпел крушение самолет ATR 72-600 авиакомпании Aseman Airlines.
Воздушное судно врезалось в гору при плохих погодных условиях. На борту лайнера находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа.
Все погибли.
Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Тегеран - Ясудж. Крушение произошло в горной местности в провинции Исфахан. Поисковая операция на месте падения осложнена их-за плохих погодных условий. Незадолго до трагедии экипаж пытался совершить экстренную посадку. В районе крушения наблюдалась пыльная буря.
Граждан России на борту разбившегося самолета не было.