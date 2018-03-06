В Германии пять человек отравились порошком из вскрытого конверта

Сотрудники районного суда германского города Ринтельн (федеральная земля Нижняя Саксония) отравились порошком из вскрытого конверта. Об этом рассказала пресс-служба местной полиции во вторник, 6 марта.

«Пятеро пострадавших сотрудников, которые жаловались на удушье и состояние паники, были госпитализированы», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом еще 19 человек были осмотрены.

При вскрытии сотрудники суда обнаружили в конверте вещество зеленого цвета и спустя некоторое время почувствовали себя плохо.

28 февраля 11 человек почувствовали недомогание после вскрытия подозрительного письма на военной базе США вблизи Вашингтона.

В результате трех человек в стабильном состоянии доставили в больницу. После вскрытия письма несколько сотрудников базы испытали симптомы жжения на руках и лице, еще у одного человека открылось кровотечение из носа.

15 февраля более 10 посольств иностранных государств в Москве получили конверты с порошкообразным веществом внутри.