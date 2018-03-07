Александр Евсеенков: «Хотим продлить серию против СКА»

Действующий обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона СКА в первом раунде плей-офф играет против последней из прошедших в этот розыгрыш команд Западной конференции — «Северстали». Год назад на аналогичной стадии подопечные Олега Знарка почти без сопротивления разгромили подольский «Витязь» (счет в серии был 4:0, а в самих матчах — 3:1, 7:2, 6:2 и 7:1).

Сейчас преимущество коллектива из Северной столицы не столь очевидно. СКА выиграл обе стартовые домашние встречи и ведет в серии 2:0. Но первую победу удалось одержать лишь в овертайме (4:3), а во втором матче подопечные Александра Гулявцева, несмотря на счет 4:7, долгое время играли на равных с флагманом отечественного хоккея.

Сегодня и завтра в Череповце пройдут третий и четвертый матчи серии, которые могут стать последними в этом противостоянии. Защитник «Северстали» Александр Евсеенков в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил, что его команда постарается отсрочить окончание серии и вернуться в Санкт-Петербург на пятую игру, намеченную на субботу, а также объяснил, как, по его мнению, можно победить СКА.

— Согласны, что в первом матче у вас были реальные шансы на победу?

— Мне кажется, в любом мачте плей-офф есть шансы на победу, надо просто дорожить своими моментами и построже играть в обороне. Я думаю, что для нас еще не всё потеряно. Вся команда верит, что удастся вернуться в Петербург и растянуть серию больше, чем на четыре матча.

— Но как это сделать?

— Нужно попроще играть в своей зоне. У СКА очень хорошая, мастеровитая команда. Наверное, нужно просто находиться ближе к ним и использовать свои моменты. Думаю, это ключ к успеху. Сейчас мы будем играть дома, нас будут поддерживать болельщики и команда надеется вернуться в Питер на пятый матч.

— В начале сезона перед клубом стояла задача пройти в плей-офф, чтобы остаться в КХЛ. Дома вас будут встречать как героев?

— Да ну, никаких героев из нас делать не надо. Мы выполнили задачу — для этого и играли. Разве это геройство? Сделали свое дело и постараемся идти дальше. Для начала надо выиграть следующую игру. А дальше видно будет. Ни о каком геройстве речи не идет. Это наша работа.

— Команда побрила наголо своего главного тренера Александра Гулявцева, обещавшего это сделать в случае выхода в плей-офф…

— Насколько я знаю, это должно было случиться перед первой игрой со СКА. Я не участвовал в совете, но слышал, что всё перенесли на матч в Череповец. До последнего не знали, кто будет брить (это сделал форвард Дмитрий Кагарлицкий. — «Известия»), но машинку для стрижки купили еще до начала серии против СКА. (Смеется.) Так что посмотрим, как там дальше будет. Честно говоря, мне с трудом верилось, что это произойдет.

— Специалисты считают, что у вас еще есть шанс — вы готовились к этой части сезона, а большинство игроков СКА выступали на Олимпиаде...

— У каждого свое мнение. Кто-то считает, что ребята из СКА подустали. Кто-то уверен в обратном, потому что у них не было пауз. Мне сложно сказать. Команда выходит на каждый матч и сражается. Это не наша забота — думать о том, устали ли ребята из СКА или нет.

— Считаете, вам по силам обыграть 15 олимпийских чемпионов?

— Они сделали, конечно, колоссальную работу и для страны и для всех нас — выиграли золото Олимпиады, с чем мы их и поздравляем. Но наше дело выходить и стараться их обыграть.

— В составе СКА много звезд. Настраиваетесь на каждого или стараетесь не думать об этом?

— Настраиваемся как на самую сильную команду в нашей лиге. Мы прекрасно понимаем, что в этой команде кого ни возьми — вы правильно сказали — все олимпийские чемпионы. В плей-офф настраиваемся на каждую игру отдельно и стараемся в каждом микромоменте не проиграть борьбу. И как я ранее уже сказал, мы пытаемся использовать какие-то свои небольшие возможности. Пока у нас не получается. Получается использовать моменты в атаке, но, к сожалению, мы много пропускаем.

— В первом матче была колоссальная разница по штрафному времени. Во втором она стала меньше. Была установка не трогать соперников?

— Нет, ни в коем случае. Хоккей — контактный вид спорта. Судьям виднее. Если удалили, значит, есть за что. Мы можем быть с этим согласны, можем быть несогласны. Но не нам об этом говорить — мы просто выходим и играем.

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