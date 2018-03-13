Госдума отследит законы на практике

Госдума намерена изучать правоприменительную практику в отношении уже принятых законов и в случае необходимости корректировать их. Соответствующий законопроект подготовил комитет по контролю и регламенту Госдумы, заявила «Известиям» зампредседателя комитета Наталья Костенко («Единая Россия»). В частности, предлагается добавить в закон «О парламентском контроле» новую статью о мониторинге правоприменения. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас парламент фактически не имеет собственных системных механизмов контроля исполнения принятых законов. Между тем их реализация на уровне субъектов и муниципалитетов часто бывает некорректна. Эксперты полагают, что новый инструмент усилит позиции Госдумы при взаимодействии с правительством.

Согласно тексту проекта, мониторинг будет предусматривать «комплексную и плановую деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации», осуществляемую парламентом в пределах своих полномочий. Порядок и методику его проведения отдельными положениями установят профильные комитеты обеих палат парламента.

Механизм мониторинга и сфера законодательства, которая должна подпадать под него в первую очередь, пока обсуждается, сообщила «Известиям» Наталья Костенко. Она полагает, что правильнее сосредоточиться на социально значимых документах и законопроектах, которые проходят экспертизу на коррупционность в нулевом чтении.

Приоритетный план мониторинга комитет будет формировать в том числе на основе анализа обращений в Госдуму. Затем к работе подключат экспертов на федеральном и региональном уровне — по аналогии с проведением всероссийских мониторингов ОНФ.

— Депутаты также могут принимать активное участие в этой работе в рамках региональных недель. Например, они могут организовать в своих округах встречи или круглые столы с экспертами и людьми, чьи интересы напрямую затрагивает закон, подвергаемый мониторингу. Обязательно должны участвовать в этой работе муниципальные и региональные депутаты, общественные организации и независимые эксперты, которые специализируются на определенной теме, — пояснила Наталья Костенко, добавив, что после обобщения информации комитет по регламенту будет передавать материалы уже профильным комитетам, рекомендовав проработать вопрос об оперативной и системной корректировке того или иного закона.

Инициатива уже рассмотрена Координационным советом по законотворческой деятельности ЕР. После консультаций с сенаторами она будет внесена в Госдуму.

О повышении эффективности парламентского контроля в нижней палате заговорили с августа 2017 года. Как ранее писали «Известия», Госдума внесла поправки в регламент, согласно которым в рамках правительственного часа министры должны отчитаться об исполнении прошлых постановлений, и сообщать, учтены ли результаты проверок Счетной палаты (СП) по эффективности расходования бюджетных средств. Профильные комитеты также обязали учитывать предложения СП.

Мониторинг правоприменения может быть полезен Госдуме, полагает доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

— Это хорошо, что Дума хочет отследить весь жизненный цикл правовой новеллы — от проекта для воплощения. Такой инструмент стал бы зеркалом, которое отразит, как меняется жизнь после законодательных нововведений, а это полезно, — пояснила она «Известиям».

При этом, по мнению эксперта, фокус внимания следовало бы перенести с этапа правоприменения на этап разработки законопроектов — не исправлять быстрее, а принимать реже и в процессе тщательнее обсуждать.

Мониторинг правоприменения — это обязанность законодателя, иначе произойдет его отрыв от действительности и палата захлебнется поправками к поправкам, считает директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов. Инициатива соответствует ожиданиям избирателей, отметил он: исследования ВЦИОМа, проведенные по заказу ГД, показали, что ведущим является запрос граждан именно в части контроля практической реализации принимаемых законов. Кроме того, прописанные в федеральном законе нормы усилят возможности депутатского корпуса по взаимодействию с новым правительством, считает политолог.