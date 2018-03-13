Законы сориентируют на безопасность

Действующее законодательство скорректируют с учетом анализа вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом «Извес­тиям» сообщили три собеседника в Совете Федерации, информацию также подтвердили эксперты временной комиссии СФ по защите госсуверенитета. Речь идет о внесении поправок в законы «О средствах массовой информации», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», «О безопасности» и «О парламентском расследовании». В частности, планируется запретить иностранцам выступать доверенными лицами кандидатов в президенты, привлечь негосударственные структуры безопасности, в том числе ЧОПы, к борьбе с антигосударственной деятельностью и включить в перечень предметов парламентского расследования факты вмешательства извне и связанные с ними обстоятельства.

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России подготовила и разослала в ведомства предложения по корректировке действующего законодательства, заявили «Известиям» три собеседника в СФ. Так, предлагается внести изменения в статью 43 закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», которые запрещают лицам с гражданством или видом на жительство в другой стране быть доверенными лицами кандидатов и партий. Планируется поправить и закон «О парламентском расследовании» — в частности, разрешить палатам федерального собрания расследовать факты внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Также могут скорректировать закон «О СМИ»: сенаторы предлагают «всесторонне изучить возможность правового реагирования в случае систематического противоправного использования конкретных СМИ» для вмешательства во внутренние дела России.

Член временной комиссии по суверенитету СФ РФ, первый зампредседателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова заявила «Известиям», что комиссия готовит законодательное определение понятия «вмешательство в суверенитет».

— Сейчас наши рекомендации находятся на рассмотрении в министерствах. Надеемся, в ближайшее время получить ответы. Продолжается дискуссия о внесении изменений в избирательное право. Здесь мы говорим о статусе доверенного лица — например, могут ли ими быть иностранные граждане. Комиссия дает рекомендации, опираясь на мнение экспертов, — сообщила сенатор.

Свои предложения комиссия представит после президентских выборов. Окончательный вариант после всех согласований и консультаций с экспертами появится в мае, заявила «Известиям» член временной комиссии СФ, сенатор Ирина Гехт. Она отметила, что по итогам избирательной кампании могут быть сформулированы и предложения в сфере IT-технологий, а также в «отношении иностранных агентов и организаций, получающих иностранное финансирование».

Зампредседателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин заявил «Известиям», что комиссия поддержала предложение привлечь к работе по предупреждению невмешательства не государственные системы безопасности, то есть структуры, которые представляют рынок охранных предприятий, занимаются IT-технологиями и другими направлениями частной безопасности.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что в международной практике нет документа, юридически обязывающего страны не допускать вмешательства в суверенные дела государств. Эта тема, по его словам, проработана лишь на уровне рекомендаций.

— Задача на будущее — довести эти настроения до юридически обязывающих договоренностей, которые могут быть осуществлены на межгосударственном уровне, — подчеркнул он.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отметил, что в докладе речь идет не об отдельных фактах вмешательства, а о системе, в которую вовлечены различные фонды, спецслужбы и СМИ.

— Нужна внимательная экспертиза российского законодательства на предмет лазеек для осуществления деструктивных политических технологий по всему спектру общественных отношений, — говорит он.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что предложения комиссии станут неприятным сюрпризом для западных оппонентов. По его мнению, помимо информационной сферы, они могут коснуться дальнейшей регламентации деятельности НКО в России, а также ограничений (в рамках международного права) активности некоторых политических и официальных деятелей или структур, которые наносят прямой или косвенный ущерб суверенитету или экономике РФ.