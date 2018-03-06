Названы туристические маршруты россиян на мартовские праздники

В Ассоциации туроператоров России рассказали, где будут отдыхать россияне на мартовские праздники. Самые популярные направления — Таиланд и Россия. В топ-10 востребованных стран также вошли ОАЭ, Турция, Индия и Вьетнам.

Туристы в основном предпочитают пляжный отдых — летят в теплые страны. Отправляясь в путешествие по России, жители тоже выбирают южные регионы.

Абсолютные лидеры — Сочи и Крым, в выходные там прогнозируют до +15°C. Туристический всплеск объясняется продолжительными выходными.

Длительность поездок за рубеж — от 4 до 7 дней, внутри страны — до 4 дней. Средняя стоимость путевки в Турцию на 7 дней — 44 тыс. рублей на двоих.

11-дневный отдых в Таиланде обойдется туристам в 109 тыс. рублей. За неделю в ОАЭ придётся отдать примерно 85 тыс. рублей на двоих. Наибольшим спросом пользуются отели с хорошей развлекательной программой.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.