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IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил председатель рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсен.

«Рабочая группа рекомендовала совету [продлить отстранение ВФЛА]. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется», — цитирует его ТАСС.

Ранее, 28 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) восстановлении членство Олимпийского комитета России (ОКР). В ответ во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не соответствует кодексу международной организации.

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