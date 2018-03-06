IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил председатель рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсен.

«Рабочая группа рекомендовала совету [продлить отстранение ВФЛА]. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется», — цитирует его ТАСС.

Ранее, 28 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) восстановлении членство Олимпийского комитета России (ОКР). В ответ во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не соответствует кодексу международной организации.