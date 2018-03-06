100 дней до начала ЧМ-2018 отметили футбольным флешмобом

Старт обратного отсчета до старта чемпионата мира-2018 отметили футбольным флешмобом.

Легенды футбола протестировали официальный мяч турнира. Уэйн Руни, Роналдо, Пуйоль, Марадона и Мирослав Клозе чеканили мяч ровно 100 раз. В ролике среди прочих футболистов засветился Дмитрий Аленичев.

Завершающий удар сделал президент России Владимир Путин, который чеканил мяч вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Первый матч российского мундиаля пройдет уже 14 июня в Москве.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.