В Госдуме приветствуют не устраивающий США диалог КНДР и Южной Кореи

Россия приветствует не устраивающий США диалог КНДР и Южной Кореи и Москва сделает все возможное, чтобы переговоры состоялись. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во вторник, 6 марта.

«Когда мы в последний раз в декабре сели за стол переговоров и на всех уровнях уговаривали и объясняли необходимость таких переговоров, руководство КНДР шло навстречу. И сегодня это реализуются», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что этот диалог, организованной Москвой, не устраивает США, поскольку «опять Россия урегулирует… конфликтные процессы».

5 марта в Пхеньян прибыла делегация из 10 человек, в составе которой пять спецпосланников южнокорейского президента. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял ее и провел обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове.

27 февраля северокорейская делегация посетила Южную Корею. В ходе визита представители Пхеньяна подтвердили, что готовы содействовать миру на Корейском полуострове, развивая отношения с Вашингтоном и Сеулом.