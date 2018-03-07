«Дух огня» отпылал в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске завершился 16-й Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Главный приз с поэтичным названием «Золотая тайга» получила картина «Сара играет оборотня» Катарины Вюсс (Швейцария-Германия), мощная драма о девочке-подростке в поисках сильных чувств, невозможных в благополучной европейской тиши. Вручая награду, председатель международного жюри Паулу Бранку, продюсер Дэвида Кроненберга и Анджея Жулавски, говорил о фильме лишь в восторженных тонах: «великолепная работа всей съемочной группы», «история, которая меня потрясла» и далее в том же духе.

Всего фестиваль раздал десятка два призов (в том числе за лучшие микрофильмы и фотографии), при этом сразу три из них в российском конкурсе забрала картина, снятая уроженцем Ханты-Мансийска Александром Хантом. Криминальная комедия «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» взяла приз зрительских симпатий, приз за лучшую операторскую работу, а также за лучшую мужскую роль.

Одно из отличий «Духа огня» от многих других фестивалей — акцент на определенной теме, каждый год новой. В этом году президент фестиваля Сергей Соловьев предложил поговорить о любви — в самом широком смысле. Как он сам рассказал на церемонии открытия, в годы его молодости все фильмы, которые шли в кинотеатрах, делились на две категории — или о любви, или о войне (впрочем, иногда бывало кино и про то и про другое). В этом году в программе почти не было войны (за исключением, наверное, жесткого «Триггера» Игоря Смолы про посттравматический синдром в бывшей Югославии), но была масса историй про любовь или ее отсутствие.

Другая сквозная линия программы — это проблема существования человека в XXI веке и его взаимоотношений с классической культурой. Об этом и фильм-победитель «Сара играет оборотня», где девушка, будто сошедшая с картин прерафаэлитов, нарочно размывает грань между театральными подмостками и собственной жизнью. Об этом и другой призер, «Классический период» американца Теда Фендта — про ридинг-группу «Божественной комедии». Закомплексованные интеллектуалы тонут в книжной реальности, забывая про день сегодняшний. Любопытно резонирует с этими двумя фильмами и победитель российского конкурса — «Иванов» Дмитрия Фальковича, слегка сюрреалистическая одиссея бизнесмена в мире без правил и ориентиров.

Любовь, как известно, это не только приобретения, но и тяжелые испытания. Сама жизнь сообщила фестивалю дополнительный и трагический оттенок. Незадолго до старта ушел из жизни один из основателей и арт-директор «Духа огня», сын Сергея Соловьева — Дмитрий Соловьев. Церемония открытия была посвящена этой утрате, а двумя днями позднее состоялся вечер памяти с показом фильма «Нежный возраст», к которому Соловьев-младший написал сценарий, а также исполнил в нем главную роль. Невозможно представить, какие силы потребовались Сергею Соловьеву, чтобы, несмотря ни на что, продолжить работу над фестивалем.

Его выдержка настолько впечатлила Кристофера Ламберта, одного из почетных гостей, что тот сам буквально не смог сдержать слез. Известный актер приехал в Ханты-Мансийск представить два своих классических фильма — «Подземку» Люка Бессона и «Сицилийца» Майкла Чимино, однако не меньше чем про кино, говорил о своей дочери Элеоноре, ради которой готов на всё. Однажды Ламберт по первому зову посреди съемок рванул к ней на другой конец планеты. «Однако оказалось, что ничего страшного не произошло. Это была просто проверка. И я ее прошел», — рассказал он.

На фестивале Кристоферу Ламберту вручили приз за вклад в мировой кинематограф. Другой почетный приз получил художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов за создание собственной школы – Мастерской индивидуальной режиссуры, откуда вышли многие артисты, режиссеры, продюсеры и топ-менеджеры отечественного ТВ. Оказалось, это была первая награда режиссера и педагога за всю его карьеру. Один из учеников Юхананова — Клим Козинский с фильмом «Жанр» — участвовал в международном конкурсе и удостоился специального упоминания жюри и приза от критиков.