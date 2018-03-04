Актер Кристофер Ламберт стал гостем кинофестиваля «Дух огня»

Франко-американский актер Кристофер Ламберт стал почетным гостем кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Он представил на киносмотре отреставрированный фильм Люка Бессона «Подземка», где когда-то сыграл одну из главных ролей.

«У России очень богатая история — и театральная, и кинематографическая. Она давно доказала своими фильмами, что является кинематографической державой. Я хотел бы поработать с российским режиссером», — признался актер.

Он также рассказал, что впервые находится в Сибири и хотел бы еще раз сюда вернуться, чтобы насладиться природой. «На фестивале не было времени», — цитирует гостя «РИА Новости».

Фестиваль «Дух огня» проходит в Ханты-Мансийске с 1 по 7 марта.

Кристофер Ламберт за свою творческую карьерe сыграл более 80 киноролей, но более всего известен его Дункан Маклауд из фильма «Горец».

Как писал iz.ru, российский режиссер Тимур Бекмамбетов рассказал о планах создать новый фильм в формате screen life, когда вся история ленты разворачивается на экране компьютера.